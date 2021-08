Este semana se vivió una de las galas más tensas en "La Voz Argentina" con una picante discusión al aire entre dos participantes. Esperanza Careri y Jessica Amicucci, integrantes del equipo de Mau y Ricky, revelaron lo difícil que fue trabajar juntas.

Durante su presentación se notó una gran desconexión, fallas técnicas y notas desafinadas, hasta que finalmente el dúo se inclinó por la continuidad de Esperanza en el competencia. Indignada con el resultado, Jessica aún sobre el escenario contó su experiencia.

.

"Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Hubo dos ensayos donde Esperanza no quiso cantar y yo aunque esté enferma canto igual", disparó la joven contra su compañera mendocina.

Mirá el cruce entre las participantes de " La Voz Argentina"

Pero una vez finalizado el programa, la ex participante continuó con su descargo y apuntó contra los hijos de Ricardo Montaner y hasta disparó hacia la producción del ciclo conducido por Marley. A través de Instagram aseguró: "No mostraron todo lo que pasó".

Los seguidores demostraron su apoyo a la joven artista a través de diferentes comentarios y ella se animó a responder algunos contando más detalles acerca de lo ocurrido: "Voy a ser honesta como fui desde le primer día, la pasé muy mal en esta etapa".

"En TV no pasaron todo lo que realmente pasó", reveló. Jessica continuó: "Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona. Quiero felicitar a mi compañera por su triunfo, creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción. Y aún así brillamos", manifestó luego de ser robada por Ricardo Montaner.

Sus mensajes comenzaron a intrigar a los usuarios que le pidieron conocer más en profundidad todo lo ocurrido, pero Jessica aclaró que "hay un contrato de por medio", por lo que hay cosas que no puede decir. Pero deslizó contra la producción del ciclo: "¿Quién elige qué pasar en TV?".