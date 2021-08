“ La Voz Argentina” tuvo pocos momentos de tensión entre los participantes pero uno de ellos generó mucho revuelo. La discusión entre Jessica Amicucci y Esperanza Careri, ambas del equipo de Mau y Ricky, sorprendió a los televidentes.

Finalmente, el dúo decidió eliminar a Jessica en la batalla pero Ricardo Montaner la robó para su equipo aunque fue expulsada en la siguiente ronda al perder el knock out. Una publicación en las redes sociales del reality causó el nuevo enojo de la ex participante.

.

A raíz de su polémica actuación frente a los jurados, su imagen con la mano levantada quedó como un meme entre los aficionados del ciclo. Sin embargo, la cuenta de “La Voz Argentina” subió su imagen con una advertencia sobre la llegada de los cuartos de final. Esto causo mucho malestar en la cantante, quien se despachó con declaraciones picantes.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Jessica apuntó contra la producción y hasta los propios jurados. Ante algunos reproches de los asistentes de su aparición, mencionó: “No voy a seguir viviendo en en el país después de todo esto. No me interesa ir a ningún lado”.

La publicación que finalmente fue borrada.

“Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no sirven para nada”, expresó con enojo por el accionar que tuvo el programa. Además, mencionó que analiza realizar acciones legales sobre “ La Voz Argentina” por el trato que tuvo en su participación.

La joven no ocultó su enojo y detalló que la bloquearon en sus redes sociales para poder subir un meme con su imagen. Finalmente, la publicación fue eliminada a las pocas horas por el revuelo que causó en sus seguidores.

¡Mirá los dichos de Jessica Amicucci contra " La Voz Argentina"!