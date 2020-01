¡De otro mundo! Jennifer Lopez hipnotizó a todos sus seguidores con una publicación infartante en Instagram. Es que la cantante se mostró con una bikini que llamó poderosamente la atención de sus fanáticos.

En menos de un día, la postal cosechó más de 2 millones de "Me Gusta" y cientos de comentarios con halagos a la diva del Bronx. En la imagen, se puede ver a JLo sentada sobre una silla y se observa un paisaje en la playa.

Nominada en los Golden Globes por su rol en "Hustlers", la artista manifestó que prefiere la actuación por sobre el canto. Además, sorprendió con sus últimas declaraciones. “Me gustaría vivir en un lugar alejado, donde pueda hacer cosas cotidianas. Fantaseo con eso”, admitió.

“Quisiera encontrar otra vida donde todo sea un poco más simple, poder andar en bicicleta, comprar pan y ponerlo en mi canasta; luego ir a casa y ponerle mermelada y simplemente comer. Poder sentarme en una mecedora y disfrutar de ese momento sin nada más en mi mente”, expresó sincera.

Para cerrar, reflexionó sobre su exitosa carrera: “Muchos días todavía me sucede que no puedo creer las oportunidades que tuve. Hay recuerdos que hacen estallar mi corazón de emoción: la primera vez que me senté en el cine y me vi en la pantalla, miré a mi familia y empecé a llorar”.

