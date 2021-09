A casi un año y medio del comienzo de la pandemia del coronavirus y más de cuatro millones de muertos alrededor del mundo, Javier Calamaro provocó una oleada de rechazo al justificar a los grupos que se niegan a darse las vacunas para evitar la propagación de la contagiosa enfermedad.

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, el hermano menor de Andrés Calamaro sorprendió al apoyar a quienes no quieren inocularse: “Esto habla de una sociedad que sigue pensando. En primer lugar lo veo como algo positivo porque hay alguien que disiente de algo, una democracia donde no se impone una dictadura”.

“Ahora, si hay alguien que puede estar contra de las vacunas, yo lo entiendo y justifico absolutamente. Ya de por sí, por más que me dé o deje de darme la vacuna, sé que hay un enorme negocio detrás de eso tan monumental que a cualquiera que piense un poquito le genera un poco de sospecha”, profundizó.

El músico fue muy cuestionado por sus polémicos dichos.

El artista aseguró que su posición es "neutral" a la hora de opinar sobre las vacunas: “Yo no opino de los que están a favor o en contra de las vacunas, sé que es algo muy personal y que todos tienen el derecho a opinar”.

“Yo justifico absolutamente a quien sospecha de eso y está reticente a darse la vacuna. Yo me la di pero jamás saldría a defenderla, me mantengo neutral”, agregó muy convencido en el vivo de Instagram.

Después, Calamaro aseguró que las vacunas fueron creadas únicamente para ganar dinero: “La industria farmacológica está para ganar plata y no para curar a la gente. Juramento hipocrático desde los médicos es algo muy relativo. Si el tipo es médico y es mal tipo, va a ser igual mal tipo o peor”.

"Yo no me lo inventé, lo sabe todo el mundo, solo que algunos no lo quieren ver o le creen demasiado a los medios masivos de comunicación”, cerró contundente y muy similar al pensamiento de Ivana Nadal, quien también fue muy cuestionada por sus polémicos dichos.

¡Mirá los dichos de Javier Calamaro sobre los antivacunas!