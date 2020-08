A partir de la cuarentena obligatoria por coronavirus, Ivana Nadal se convirtió en una de las figuras de la farándula argentina más activas en las redes sociales. En sus posteos busca transmitir buenos mensajes y consejos a sus fieles seguidores.

Pero también genera polémica con las recomendaciones que realiza en las plataformas: en las últimas semanas se viralizó un video en el que invitaba a las personas a "soltar el dolor" de los familiares fallecidos. Sus palabras fueron duramente criticadas y tras el escándalo aseguró que a fin de año se va del país.

Sin embargo, todavía en la Argentina, Ivana volvió a dirigirse a todos sus seguidores pero esta vez para contar una experiencia personal. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de fotos de su adolescencia y las comparó con su imagen actual.

.

Su "antes y después" impactó a sus seguidores, las fotos son de los años 2009 y 2020, cuando tenía 18 y 29 años de edad respectivamente. A lo largo del tiempo, Ivana logró aceptar su figura tal cual es. Así lo expresó en la sentida reflexión que acompañó la publicación y donde profundizó sobre los cambios que debió superar en su vida.

"Pasé por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltraté, lloré, me re inventé, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levanté y seguí... pero en todo ese proceso, jamás SANÉ", reveló.

.

Entre los datos que destacó acerca de las fotografías fue que a los 18 años pesaba 52 kilos, mientras que en la actualidad pesa 65. "No me propuse perdonarme NUNCA, valorarme NUNCA, decirme que me quería NUNCA, abrazarme NUNCA. Muchas veces creí sentirme sola e incomprendida, preocupada y sin un respaldo de amor que me diera la seguridad que necesitaba para dejar de compararme y maltratarme", lamentó.

Ivana Nadal en la actualidad.

"Pero de a poco, mi vida se volvió más clara. Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mi, a pedirme perdón y aceptarme, a abrazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos IMPUESTOS, y SANÉ", celebró.

Además, aseguró que sigue trabajando su autoestima "día a día". "Porque es POR MI Y PARA MI. Para construir mi mejor versión, para ser un ser de luz y dejar de verme con ojos hostiles. Segundo a segundo, vivo en el presente, conectando con el aire que respiro y comunicándole a mi mente que puede relajarse, que yo tengo el control, que mi ALMA está despierta. Que ya no hay nada que temer", manifestó.

Para cerrar, le recomendó a sus seguidores: "Todo va a estar bien. Es TU decisión como transitás tu vida. Es tu elección dejar de sufrir y VIVIR. ¡Anímate! ¡Aléjate del miedo y conecta con la fe! Aléjate de la muerte y conecta con la vida. VOS PODÉS".

Mirá las sorprendentes fotos de Ivana Nadal:

Ivana Nadal a los 18 años.

La modelo compartió imágenes de hace 11 años atrás.

Comparó las fotos con su imagen actual.