En medio de la cuarentena por coronavirus Ivana Nadal buscó transmitir un mensaje de aceptación personal como respuesta a los cambios de hábitos alimentarios y rutinas de ejercicios como consecuencia de la comodidad de estar en casa, pero fue muy criticada.

A través de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos desde la intimidad de su hogar en las que se la ve en ropa interior sentada sobre su sillón. Con diferentes posturas, la modelo mostró la figura de su cuerpo y dejó ver "los rollos" de su abdomen.

A través de Instagram también comparte sus rutinas de gimnasia.

La foto de Ivana Nadal que despertó la polémica.

"Realidad. Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes. En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso. Date amor. Con y sin abdominales. TE LO MERECES", escribió para describir su posteo.

Pese a sus buenas intenciones, Ivana denunció que recibió varias críticas por sus fotos y respondió todos los comentarios con una sentida reflexión a través de historias en la misma red social.

"No, no engordé, estoy mejor de cuando empezó la cuarentena. Solo quiero mostrarte que si me siento de forma relajada, todavía tengo rollos. Me amo y me acepto. No me entrego a algo que no me gusta. Entreno por mí, me trato bien por mí, me doy amor por mí, me abrazo por mí. Y voy a seguir mejorando mi interior para que mi exterior también lo haga", enfatizó.

Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes y varios seguidores empezaron a cuestionar su respuesta. En este caso, la conductora compartió un video en el que expuso que su objetivo es desarrollar "la empatía".

"Lo que estoy hablando es de la empatía. Aunque haya gente que me cuestione y me diga cosas diferentes a las que me gustaría que me digan no las voy a dejar de lado y no les voy a dejar de dar entidad. Por supuesto que sí, si los puedo ayudar, si les puedo explicar que salgan de ese lugar horrible en el que están metidos y puedan entrar en la aceptación y en el amor", remarcó.

E insistió: "No me manden mensajes de 'yo te banco Ivana pero no gastes energía en no sé que...'. Dejenme ser como soy y ustedes sean como son. Yo no les digo que cambien, solo les pido que cambien para que sean mejores personas. Pensalo".

El descargo por las críticas.