Ivana Nadal volvió a ser noticia en los medios al compartir polémicas reflexiones sobre el coronavirus: "El barbijo, la sensación que te da, es que te ahogás, que el dióxido de carbono está ahí, es una locura. Respiren aire puro, mediten. Nuestro ser es perfecto. Te enfermás porque no liberás emociones".

Tras cuestionar el uso del tapaboca en plena pandemia de Covid-19, recibió varias críticas de usuarios y de hasta periodistas, como Andrea Taboada, quien expresó: "Yo creo que esta chica es, si se me permite la palabra, una idiota irresponsable. Está jugando no solo con las enfermedades, sino con las personas".

"Esta chiquita se cree piola, muy viva, y la tontita usa las redes sociales para esto. Entonces para mí, ya que les han bloqueado las cuentas a personas muy importantes, deberían bloqueársela porque es una falta de respeto para la gente que se muere y la gente que está internada. ¡Esto es una vergüenza!", repudió la panelista en "Los Ángeles de la Mañana". Y cerró: "Y está muy bien que nosotros lo mostremos para que bloqueen de una vez la cuenta de Ivana Nadal porque ¡es una vergüenza! Idiota. Es idiota e irresponsable".

Ante las repercusiones de sus dichos, Nadal compartió un profundo descargo en sus redes donde minimiza los hirientes comentarios de los "haters". "Mi Ser explota de alegría y gratitud por lograr conectar con MILLONES DE ALMAS DESPIERTAS. Fusionadas directamente con el SENTIR, con eso que te incomoda y te hace moverte, con eso que te alienta a que abras los ojos todos los días, con eso que te hace cosquillas en la panza cuando te reís mucho o lloras de felicidad".

"Con esa chispa que SOS VOS, que te motiva a continuar y a evolucionar, rebelándote hacia todo lo que NO TE HACE BIEN. Date amor. Eso no quiere decir mostrarte soberbi@ para protegerte del sufrimiento del 'qué dirán' ... Significa dejar de culparte, soltar las riendas del control y SER LIBRE. De alma y de pensamiento. Respetándote, eligiéndote todos los días, agradeciéndote por cada elección, controlando lo único que podés controlar, que es TU FORMA DE TRANSITAR LO QUE PASA. Porque 'las cosas pasan' todas para hacernos crecer, pero si no lo procesas como tal, no creces. No dejas que tu alma se eleve y conecte con el creador en tu interior", escribió la mediática.

.

Mientras que concluyó con un "te amo" al publicar una foto que muestra la charla de una madre con un hija que le explica el "precio de ser famosa" en donde no se puede decir lo que se piensa y siente: "El hecho que en Argentina y otros países se me considere una figura pública hace que repliquen el mensaje masivamente. No importa la opinión personal sobre mi vida que tenga alguien más, importa que simplemente lo compartan y lo expandan".