Después de decir que todas las enfermedades tienen cura si uno cree en sí mismo, Ivana Nadal volvió a ser el centro de una polémica al afirmar que se le fue un orzuelo al darse amor propio. Por esto, muchos usuarios de las redes criticaron su postura y en consecuencia la modelo realizó un descargo.

La conductora comenzó con una reflexión sobre los domingos y afirmó que hay que dejar de lado la creencia de que los días del fin de semana son "deprimentes". Al terminar, Nadal decidió referirse a su controversial opinión: "Algo que me parece clave, todo lo que yo les hablo tiene mucho que ver con la filosofía y con la física cuántica. No estoy hablando bolude***, pueden buscarlo, pueden averiguarlo, pueden creerlo, vivirlo, experimentarlo".

"Mandarle amor al orzuelo", fue la polémica frase de Ivana Nadal que muchos criticaron en las redes

"Hay una cosa que están haciendo mal y es la base de todo. Poner la energía en cómo yo estoy hablando de esto o viviendo esto, y no en ustedes, en cambiar lo que vienen haciendo y los tiene tan incómodos", continuó en sus redes.

"Yo no miro al otro, no presto atención a qué está haciendo el de al lado. Toda la energía la pongo en mi. Y cuando me voy de eso, porque a veces amar a una persona por ejemplo te hace querer ayudarla a que esté mejor, y eso te baja tu vibración. Y ahí vuelvo a trabajar en mí. Vuelvo a darme amor propio para estar en mi centro, para estar plena y realmente amar a esa persona. Es muy personal", manifestó la joven en sus historias de Instagram.

La modelo hizo un descargo por las críticas a sus métodos de curación

"Si te genera algún tipo de duda, de incomodidad, de cuestionamiento todo lo que escuchas que yo comparte en mi red social, sobre mi vida. Yo te diría que en lugar de mandarme a estudiar, como están haciendo muchos, estudien ustedes filosofía y física cuántica a ver que encuentra. Meditación ni hablar", terminó la expareja del Pollo Álvarez .

¡Mirá el video del descargo de Ivana Nadal!