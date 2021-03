Desde principios del 2021 y a pesar de la pandemia de coronavirus, Ivana Nadal emprendió sus largas vacaciones con el objetivo de recorrer el mundo. Acompañada por momentos de su novio, Bruno Siri, y también de sus amigas más cercanas, la modelo se entregó a la vida nómade y disfruta de paradisíacos destinos por el Caribe.

Desde que dejó la Argentina, Ivana continúa en contacto con sus fieles admiradores gracias a las redes sociales donde reúne más de 2 millones de seguidores, solo en Instagram. Si bien algunos de sus mensajes suelen ser polémicos, la joven siempre da qué hablar.

.

Esta vez, Ivana revolucionó las redes con una serie de impresionantes fotos en topless a orillas del mar en Manzanillo, una de las playas más increíbles de Costa Rica.

La influencer se mostró sin corpiño en una pose que lució su figura y manifestó: "Vida salvaje". El posteo recibió más de 45 mil "me gusta" y el comentario especial del rugbier chaqueño, quien escribió: "Sisisi, sos perfecta".

Momentos después, Nadal volvió a subir otras fotos, esta vez en bikini y con un fondo diferente que demuestra la variedad de la flora del lugar. "Cuando nadie me ve, no me limita la piel", aseguró pícara en la descripción del posteo parafraseando la canción de Alejandro Sanz.