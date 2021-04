Ivana Nadal volvió a cuestionar los protocolos necesarios que se utilizan para evitar la pandemia de coronavirus y se mostró indignada en sus redes tras ser hisopada como requerimiento para viajar a Estados Unidos.

"No es la primera vez que lo hago, pero sí es la primera vez que lloro cuando dejan invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar. Estoy harta, juro que hace mucho no me sentía tan triste. Esto tiene que parar. Por favor no bajemos los brazos. Sigamos alzando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos. Mi cuerpo es mío, mi vida es mía. Soy responsable solo de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal", inició la modelo en sus redes sociales para lanzar un nuevo polémico mensaje.

"Esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer y empezar a escuchar a nuestra voz interior. Si te hace bien usar tapabocas, si te hace bien vacunarte, si te hace bien vivir perseguido y con miedo, hacelo. Pero por favor pido respeto para los que no estamos de acuerdo y necesitamos de valer nuestra libertad de elegir poder respirar aire puro, de creer en nosotros, de confiar en la máquina perfecta y hermosa que somos", expresó en sus historias de Instagram.

"No necesito chequearlo con un hisopo en el cerebro. No tengo ningún síntoma, por ende no contagio. No está chequeado científicamente que el coso este que te meten en la nariz confirme si tenés o no el bicho", dijo sin argumentos y hasta manifestó que se trata de "una ganancia para este sucio sistema".

Y continuó desinformando: "¿Lo uso? Sí, pero soy consciente de lo que están haciendo y trato desde lo más profundo de mi alma despertar a mis seres que quieran más a la vida que a pertenecer a 'algún lado'. Vos podés, despertemos".

Tras el repudio generalizado que recibió por sus dichos, la figura del espectáculo se volvió a expresar y declaró que, además de bloquear a los "haters", evalen por qué otras personas piensan distinto a ellos: "Despierten".