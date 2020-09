A través de las redes sociales Ivana Nadal suele compartir los importantes momentos de su vida y recibe el apoyo de sus seguidores que la acompañan en cada paso que da. Sin embargo, en las últimas semanas protagonizó un escándalo al blanquear su romance con Bruno Siri, ex de su amiga Nati Jota.

Ahora, la influencer atraviesa un delicado momento ya que la semana pasada, se sometió a una cirugía para achicarse sus implantes mamarios. Después con un video explicó el motivo de su decisión: "El doctor encontró que tenía una contractura capsular. Eso hacía que las prótesis se me desplazaran hacia las axilas generándome dolor. Hace horas que me operé y ya no lo siento. Estoy medicada, pero ya no siento ese dolor. Estoy muy feliz y agradecida".

Pero tras el necesario reposo, Ivana volvió al ruedo y posteó en su cuenta de Instagram las primeras fotos en las que se puede ver el resultado. Tras eliminar de su perfil todas las fotos junto a Bruno Siri, su nueva figura llamó la atención de sus miles de admiradores.

"Ojitos encandilados por el sol, doble corpi para cuidar a las bebés nuevas y MUCHAS ganas de VIVIR", manifestó en referencia a sus pechos. La publicación superó los 86 mil "me gusta".