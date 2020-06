Ivana Nadal sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al mostrar su tonificado cuerpo con una foto muy casual en su casa, donde cumple con la cuarentena obligatoria.

En bombacha, la conductora lució sus abdominales, producto de las rutinas de ejercicio que muestra en sus redes sociales.

Durante el aislamiento por el coronavirus, Ivana compartió varias fotos de su cuerpo y dio importantes mensajes de amor propio.

"No, no engordé, estoy mejor de cuando empezó la cuarentena. Solo quiero mostrarte que si me siento de forma relajada, todavía tengo rollos. Me amo y me acepto. No me entrego a algo que no me gusta. Entreno por mí, me trato bien por mí, me doy amor por mí, me abrazo por mí. Y voy a seguir mejorando mi interior para que mi exterior también lo haga", escribió tiempo atrás.