Fue hace tan solo una semana que Ivana Nadal confirmó su romance con Bruno Siri, nada más y nada menos que con el ex novio de la influencer Nati Jota. La polémica explotó en las redes sociales porque se creía que las dos figuras eran amigas y tenían una relación cercana.

¿Eran amigas Ivana Nadal y Nati Jota?

La modelo cerró el tema aclarando que solo mantenían una relación profesional, mientras que la instagramer les deseó lo mejor en esta nueva etapa. Ahora, las similitudes son muchas más ya que Nadal se achicó las lolas, lo mismo que hizo Jota al estar con el rugbier Bruno Siri. ¿Será solo una coincidencia?

"Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación", reveló la modelo antes de la cirugía.

Ivana Nadal y su nuevo novio Bruno Siri, el ex de Nati Jota

Luego de pasar por el quirófano, Nadal se dirigió a sus seguidores para tranquilizarlos y aclarar que había salido todo bien. "Hola, ¿cómo andan? Quiero decirles que me siento súper bien. No tengo ningún dolor. Quiero también agradecerles por todo el amor que me están mandando por mensajes. Estoy muy bien cuidada, ya que no puedo hacer esfuerzos por 48 horas".

La explicación de Ivana Nadal de su reducción de lolas

"El doctor encontró que tenía una contractura capsular. Eso hacía que las prótesis se me desplazaran hacia las axilas generándome dolor. Hace horas que me operé y ya no lo siento. Estoy medicada, pero ya no siento ese dolor. Estoy muy feliz y agradecida", terminó la mediática en una serie de historias de Instagram.

.

¡Mirá la explicación de Ivana Nadal!