Durante 2020 y principalmente durante la cuarentena, Ivana Nadal comenzó a subir videos en los que habla sobre amor propio y formas de relacionarse con el entorno. Si bien esto en principio no sería nada malo, por algunas declaraciones, fue acusada de irresponsable en primer lugar, y en las últimas horas, de formar parte de una secta.

Aunque suele ser noticia por diferentes escándalos, como su romance con el ex de Nati Jota, ahora Nadal enfrenta una grave acusación. Hace un tiempo le comenzaron a llover críticas por algunos videos en los que por ejemplo decía que todos debían "soltar" el dolor, aunque hayan perdido a un hijo, principalmente por no tener un título en psicología ni nada semejante que la habilite a dar consejos tan arriesgados.

Debido a algunas de sus publicaciones donde se ve que sigue una filosofía que ella explica como un "despertar" de la conciencia para vivir de una manera más sana, todo escaló más alto.

Pablo Salum, impulsor de la ley anti sectas, y experto en el tema, habló en "Hay que ver" sobre Ivana y analizó algunos de sus polémicos videos, en los que habla del karma y de las energías. En la entrevista deslizó la posibilidad de que la modelo haya sido captada por una secta new age que suele influenciar las acciones de las personas de forma sutil, sin ser obligados a participar.

Por los trascendidos en redes y la palabra de Salum, hizo un descargo a través de sus stories de Instagram. Además, compartió una noticia que replicaba el testimonio de Pablo y de forma irónica expresó: "Los elegidos para ser felices... ¡Sí! ¡Todos! Solo tenés que desearlo y hacer cosas para que ocurra. Lo primero y clave es dejar de decir boludeces que te alejen de tu felicidad y de tu amor propio".

A partir de los comentarios que recibió en respuesta, volvió a subir varios videos, sorprendida por la situación y reflexionó: "¿No les surge cuestionarse cuántas cosas escucharon en los medios de comunicación, sea cual que sea, portales, radio, tele, lo que sea, y lo creyeron porque lo escuchaban en los medios de comunicación? o sea, se supone que los usamos para informamos".

.

Luego se refirió a la posibilidad de estar en una secta: "Wow, ahora que estoy viviendo esta, que escucho cada pelotudez que están diciendo, realmente estoy en shock".

Finalmente, en la mañana del viernes, publicó una nueva historia, ya en forma de parodia: "Hola chicos, les quiero decir que me agarraron de la secta, me abdujeron, conocí a los ovnis y me dejaron en mi casa durmiendo. Y ahora me desperté como si nada hubiese pasado, pero hay un dato muy importante, que ya no soy la misma".

Mirá el video con su descargo!