Ivana Icardi está instalada hace algunos años en España y cortó todo tipo de vínculo con su hermano, Mauro Icardi, y su esposa Wanda Nara. La joven tuvo una hija, Giorgia, con Hugo Sierra, aunque a principios del 2022 anunciaron su separación.

.

La ex "Gran Hermano" es influencer de un reality en el que documenta su vida cotidiana, y recientemente, mostró la intimidad del doloroso postoperatorio que está atravesando, por una rinoplastía que se hizo con motivos estéticos pero también de salud, porque tenía el tabique desviado.

Ivana Icardi se sometió a una operación en su nariz.

En el video que publicaron en la plataforma española para la que trabaja, la hermana del futbolista se mostró soprendida cuando vio su nuevo rostro por primera vez. "Qué fuerte! Qué rara me veo", expresó al principio.

Ivana comentó que el médico que le realizó la intervención le transmitió tranquilidad, y le dijo que el resultado final va a ser más claro en unos meses, cuando baje la hinchazón y los moretones previos a la operación.

Ivana Icardi, sorprendida con el resultado de su rinoplastía.

Tras su paso por el quirófano, la modelo contó que tiene que dormir incorporada y que llegó a perder dos kilos por que le cuesta abrir la boca. De todos modos, la cuñada de Wanda Nara manifestó que está muy contenta por haber tomado la decisión.

"Lo que mejor veo es que la noto muy parecida a mi nariz, pero recta. No me puedo creer que esté tan derecha. Está bien, pero me siento un animal, un zorro", dijo entre risas.

"La veo tan recta y tan bien… La respiración está muchísimo mejor. Es calidad de vida", agregó aliviada por el cambio.

¡Mirá el video en el que Ivana Icardi recién operada de la nariz!