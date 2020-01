Terminado su mandato como gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey viajó a España junto a su esposa Isabel Macedo y su hija de casi dos años, Isabelita. La familia arribó en las últimas horas y se instaló en Sevilla, donde vivirán durante un tiempo.

Al parecer, el cambio no será definitivo sino que la actriz pasará una temporada con su marido en el viejo continente para luego regresar a la Argentina. "Sevilla, enero 2020", escribió en su cuenta de Instagram para describir la primera foto desde su nuevo hogar.

Los tres recorren la ciudad.

"Voy a empezar a subir más fotos, porque Lizzie me pregunta todo el tiempo dónde estamos y qué hacemos. Y yo no quiero usar tanto el teléfono, porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba... Así que decidí mostrarle por acá. A ella. A mis amigas. Y a ustedes. Vamos a ver si me sale", contó.

.

También mostró sus primeros momentos en la ciudad española con una divertida anécdota de cuando llegaron a la residencia: "Acá una foto de cuando llegamos y nadie nos abría y ya habíamos bajado las cosas del auto y no había adonde estacionar (es muy difícil estacionar en Sevilla, sépanlo) y tampoco había tanto lugar en la vereda como para instalarnos". En la imágen se la ve jugando con su pequeña sentadas en la vereda.

Isabel Macedo y su hija recién llegadas a España.

Según trascendió, el motivo de la mudanza es porque Urtubey fue convocado para dar clases en la Universidad de Loyola Andalucía y su pareja decidió acompañarlo.