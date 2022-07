Isabel Macedo dio a luz a su segunda hija Julia, fruto de su relación con Juan Manuel Urtubey con quien también tiene a Belita, hace menos de un mes y se encuentra disfrutando los primeros pasos y momentos de su pequeña.

Entre todos los turnos médicos y obligaciones que tiene con la beba recién nacida, la actriz encontró el momento perfecto para perforarle las orejas a Julia, y para ello contrataron a una profesional, quien se acercó a la casa que comparten con el exgobernador.

Mientras que la experta trabajaba en decorar las orejas de la bebé, Macedo compartió la sorpresiva casualidad de la vida que atravesó: "Hoy vino Felu a ponerle los abridores a Julia. Fue súper rápido todo. Sufrimos más nosotros que la beba".

Entonces, la artista conmovió a todos sus seguidores al relatar la "aparición" de su fallecido padre:"Y me contó que ella cuidaba a mi papá en el Mater Dei. Y mientras me lo decía un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, para mí está clarísimo".