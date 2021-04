Después de 27 años juntos y tres hijos en común, Horacio Cabak y Verónica Soldato se separaron en medio de un escándalo por acusaciones de infidelidad.

Soldato habría encontrado contundentes pruebas en el celular del conductor que lo vinculan con encuentros con otras mujeres y según trascendió por lo menos una de ellas sería muy famosa.

.

La noticia y los detalles los dio a conocer Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana". Así comenzó una bola de nieve imposible de frenar ya que empezaron a circular varias teorías sobre quiénes serían las mujeres en discordia en el matrimonio de Cabak.

Luego de revelar que una de las mujeres que tuvo un amorío con el conductor pertenece a los medios, nacieron versiones que apuntan a Mariana Brey, Rocío Oliva y hasta a Belén Lanosa, una vestuarista.

Las mujeres que fueron relacionadas en el escándalo de infidelidad de Horacio Cabak.

Respecto a la especialista en vestuario, Cabak se encargó de desmentir los trascendidos: "Se la agarraron con ella no entiendo por qué, el único vínculo que me une a ella es dos likes en Instagram porque es mi vestuarista y le puse dos likes en dos fotos, de buena onda", explicó en "Polémica en el Bar".

Luego fue Jorge Rial quien puso en tela de juicio a la ex de Diego Maradona con un picante tuit. Sin dar nombres propios, el ex conductor de "Intrusos" lanzó en Twitter: "Me jodes que la tercera en discordia es ella???? Si el 10 se levanta, lo mata".

Me jodes que la tercera en discordia es ella???? Si el 10 se levanta, lo mata. — JORGE RIAL (@rialjorge) April 28, 2021

Mientras que Brey se vio envuelta en el conflicto por un desliz del conductor de "LAM" ya que al mostrar en pantalla el intercambio de mensajes que tuvo con Soldato dejó ver cuando le preguntó por su angelita: "Hola Vero, me quedó una duda... ¿Es Mariana mi panelista?".

Fueron tantos los posibles nombres que trascendieron en las últimas horas que Cabak respondió a las versiones con un irónico descargo en sus redes sociales.

"Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo", fue el primer tuit que publicó en su cuenta de Twitter. Y continuó picante: "¿Te acostaste con....? No. Complete con el nombre que quiera. Copiar y pegar".

Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) April 28, 2021

¿Te acostaste con....?

No.



Complete con el nombre que quiera.

Copiar y pegar — Horacio Cabak (@HoracioCabak) April 28, 2021

HORACIO CABAK, ARREPENTIDO Y CON GANAS DE VOLVER CON SU ESPOSA

En medio del escándalo, Chiche Gelblung aseguró que vio a Cabak "deprimido" por su separación. El conductor de Crónica HD contó en "LAM" que habló con su colega y detalló: "Yo le dije que, si él quiere arreglar el tema, lo puede arreglar. Es una decisión de él".

“A Horacio lo vi deprimido. No debe ser fácil, viene de salir de una enfermedad complicada, del covid. Es un golpe fuerte", dijo sobre su compañero de "Polémica en el Bar". En ese sentido contó: "Yo en estos casos no doy consejos, pero le pregunté: '¿Vos querés arreglarlo?'. Si querés arreglarlo, lo vas a lograr. Volver con la mujer, recomponer la relación. Pero no debe ser fácil porque avanzó mucho el tema. Él quiere volver, debe estar arrepentido".