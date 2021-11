En el marco de todos los rumores de una posible colaboración entre Tini Stoessel y el reconocido productor Bizarrap, los artistas estuvieron en el centro de la escena al intercambiar graciosos tuits después que un fanático compartiera una noticia falsa sobre ellos.

"Ayer mi mejor amigo fue a la Bresh y una chica le dijo que era parecido a Bizarrap y le consiguió unos anteojos y todos le pidieron fotos y hasta la mismísima TINI lo saludó y le dijo BIZA quien pudiera ser mi amigo", escribió una joven en su cuenta personal de Twitter.

.

En ese sentido, el artista recurrió a etiquetar a "La Niña Fresa" y le preguntó si la anécdota era real o inventada: "¿Esto es real Tini?".

Entre risas, Stoessel no pudo evitar desmentir la broma y contestarle a su amigo: "jajajajajajaja no amigo, no salí el finde. Te extraño".