La decisión que tomaron los gobiernos de Jujuy, Catamarca y La Rioja de volver obligatorio el uso de barbijos provocó un enfrentamiento completamente inesperado en el mundo de la farándula argentina.

Luciana Salazar se refirió al tema y posteó una imagen de los excéntricos y caros barbijos diseñados por la marca Louis Vuitton: "Bueno, ahora que el barbijo es obligatorio, un buen trabajo para hacer en estos momentos de cuarentena, es hacerlos bien duraderos y originales".

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a criticarla por la banalidad de su mensaje, pero hubo un comentario que llamó la atención de todos: el de Vicky Xipolitakis.

Sin vueltas, la mediática puso en jaque a Salazar. "Yo era MUY pelotuda como vos, pero con la salud NO. Hay gente que se muere, no tienen ni para comer y tampoco pueden ver A SU FLIA y vos poniendo háganse barbijos de LV, ¡muy desubicada! Que sean económicos, protejan y abunden. JUNTOS podemos combatirlo #Covid_19 #QuedateEnCasa", escribió la griega en Twitter dejando atónito a más de uno. Luciana, por su parte, no contestó absolutamente nada.