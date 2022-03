Si bien no pertenecen al mismo ámbito, L-Gante y Santi Maratea son dos famosos que son muy populares entre los jóvenes argentinos. El influencer se consagró como una gran figura solidaria, gracias a las colectas que hizo en las redes para ayudar con dinero a niños con enfermedades terminales, y hace poco colaboró con los bomberos que lucharon contra los fuegos en Corrientes. Por su parte, el cumbiero saltó a la fama el año pasado y con su carisma y humildad se ganó el cariño de muchos. Así se pudo ver en el multitudinario recital que brindó el último fin de semana en el Lollapalooza.

Acostumbrado a que la gente le haga conocer distintas causas para las que es necesario juntar plata, Maratea se preguntó cuánto debería poner cada argentino para pagar la deuda con el FMI. En ese sentido, el joven acudió a su Twitter para pedir ayuda con el cálculo matemático. "Solo para jod... Calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, consultó.

Santi Maratea preguntó cuánto dinero debería donar cada argentino para pagar la deuda externa.

Por la cuenta que realizó, algunos usuarios le respondieron que hoy en día algunas personas no podrían aportar esa suma, a lo que Santi volvió a remarcar que no estaba pensando en hacer un campaña de verdad al respecto. “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al ped... no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”, indicó con un meme de la session de Bizarrap con Residente.

Santi Maratea usó un meme de la session de Bizarrap con Residente para aclarar que no va a realizar la colecta.

De todos modos, una de las respuestas que recibió Maratea se hizo viral. Nada más y nada menos que Elián Valenzuela, el nombre real de L-Gante, aportó su idea para realizar semejante proeza. "Hay que separarlo en dos métodos, en ese y los millonarios ponen un millón, por cubrir a la gente que no tiene 20 mil", indicó.