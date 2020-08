Karina Jelinek debutó en el "Cantando" con el tema " La Tonta" de Jimena Barón y no convenció al jurado. Sin embargo, su participación fue muy comentada en las redes, tal es así que Morena Rial se rió de la modelo y lo mostró en sus redes.

La actitud de la hija de Jorge no pasó desapercibida y una usuaria de Twitter le contó a Karina la inesperada reacción de la joven: "Una lástima la pobre de More Rial riéndose de Karina en sus historias de Instagram. Cuando ella es un fracaso y encima cana peor que un perro aullando".

Lejos de llamarse al silencio, Jelinek contestó irónica: "Ah no sabía, me acabo de enterar. Sin embargo tengo un lindo recuerdo de ella cuando una vez me pidió una foto en un desfile. Me alegra sacar una sonrisa". ¿Seguirá esta polémica pelea?