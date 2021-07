Una noche de mucha tensión se vivió en "ShowMatch: La Academia", cuando Mar Tarrés rompió en llanto por creer injusto que otras participantes tengan reemplazos con gran talento. Además no pudo culminar su performance en el "Super Duelo" por un problema de salud por el que le prohibieron bailar, y se descargó con furia en las redes contra Viviana Saccone.

La comediante no pudo culminar el Súper Duelo en el que se enfrentaba a Mario Guerci y Soledad Bayona por un problema de salud que le imposibilitó bailar. Marcelo Tinelli contó: “Lamentablemente, tenemos un percance con Mar Tarrés que no se siente bien, la están atendiendo en este momento porque esta con un problema respiratorio y no puede bailar”

"Yo quiero bailar y el doctor no me deja", dijo Mar en la pista, tras contar que tuvo que usar el paf para el asma cuatro veces durante la grabación del programa, debido a que repasó mucho las coreografías y se agitó demasiado.

Por indicación médica decidieron esperar hasta el lunes para determinar su situación, pero aclararon que están priorizando la salud de la participante y el episodio no le hace peligrar su continuidad en el ciclo.

Pero luego, Tarrés hizo un descargo en las redes en donde no solo habló de su situación, sino también se mostró enojada porque algunos participantes utilizan reemplazos mientras ella decide quedarse.

“La bronca que tengo es que hace cinco meses que abandoné mi casa en Córdoba, mis amigos, mi familia", comenzó diciendo en sus historias de Instagram acerca de los sacrificios que hace por "La Academia".

.

Y luego mostró su furia: "Me pierdo de ver crecer a mis sobrinos, todo lo que tengo es una videollamada con ellos. Para que a otras participantes las reemplacen bailarinas profesionales de la ostia y acá, una remándola en dulce de leche”.

“¡Fue muy injusto lo que nos hicieron a mí y a Mario Guerci! Al final, acá gana la que se toma el palo y tiene reemplazo. Mi equipo sabía que yo tenía que viajar para solucionar un problema laboral y me quedé", continuó.

"No pedí reemplazo como Vivi (Saccone) que se fue de gira por el teatro”, agregó, apuntando directamente contra la actriz, que este fin de semana salió de la ciuad para hacer una función de su obra de teatro por el interior.

“Yo cancelé una obligación muy importante para estar en el duelo. Ensayé todo el día hasta las 6 de la mañana hasta que no pude más. A Vivi la reemplazó La Catta, una coreógrafa increíble, una eminencia en el baile. Al final, me hubiera salido mejor pedir reemplazo que quedarme a hacer mi trabajo”, cerró.