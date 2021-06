Charlotte Caniggia debutó en la pista de " ShowMatch: La Academia" con el desafío de "Cubo al Cuadrado" y a pesar de haber puesto el mayor de los esfuerzos, la mediática recibió bajos puntajes de parte del jurado y terminó en la sentencia. Finalmente, la hermana de Alex Caniggia fue salvada y ya se está preparando para el segundo duelo de imitación.

Sin embargo, Charlotte no dejó atrás los duros comentarios de Pampita, Jimena Barón, Hernán Piquín y Ángel de Brito y reveló que el jurado le cae muy mal. "La verdad es que el jurado del Bailando me cae pésimo. Saber que voy allí, bailo, le pongo la mejor onda... siempre me están denigrando y maltratando como persona", escribió Caniggia en su cuenta de Instagram.

El descargo de Charlotte Caniggia sobre los jurados de " La Academia".

Además del sincero mensaje contra las figuras, la modelo compartió una encuesta para saber si sus seguidores pensaban lo mismo que ella. Y así fue: más del 80 por ciento de sus fans opinaron igual que ella.

.

Muchos comenzaron a especular que este corto mensaje de la participante del reality sería una advertencia sobre la posible renuncia de Charlotte. Otros consideraron que se trataba de un "llamado de atención" a la producción para que bajen los estándares del jurado.