Ezequiel "El Pocho" Lavezzi se encuentra en boca de todos por su nuevo romance con la modelo y actriz brasileña Natalia Borges. Mientras la pareja realiza la cuarentena obligatoria en Saint Barth, una paradisíaca isla del Caribe en la que se quedaron varados, se dio a conocer que la novia del futbolista es la expareja de un amigo suyo.

Enseguida la noticia corrió en todos los portales de espectáculos y las redes sociales acusaron al rosarino de traicionar a su compañero. Además, la última pareja del ex jugador de Rosario Central, Estudiantes de Buenos Aires y San Lorenzo rompió el silencio y se refirió al polémico romance.

La modelo se fotografió con el mismo paisaje que el futbolista.

"Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella, es la ex novia de un muy amigo del Pocho, Lorenzo se llama el ex novio de Natalia", sostuvo Yanina Screpante en diálogo con Lípecoraro.

Lavezzzi y la modelo pasan la cuarentena en Saint Barth.

Harto de las especulaciones, el deportista compartió un imagen en su cuenta de Instagram y habló sobre su noviazgo con Borges. Todo comenzó cuando un usuario le comentó en su posteo y disparó un chiste en referencia a la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi: "¿Icardiando?".

El futbolista contestó sin pudor por las redes.

El Pocho contestó firme: "No amigo, pero dejá que hablen. Ni los amigos, ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo".