En las últimas horas, en las redes sociales hubo una gran polémica por la difusión de una compra que hizo el Ministerio de Salud de materiales para enseñar educación sexual. Un famoso que se hizo eco de la noticia es Horacio Cabak, conocido crítico del Presidente Alberto Fernández, quien se descargó y publicó otras opciones para la ESI.

El viernes por la tarde se supo que la secretaría de Acceso a la Salud de la Nación llamó a licitación para la compra de 10 mil penes de madera pulida. El monto asignado por la cartera sanitaria a los materiales, que incluyen también dispensers de preservativos y maletines de color turquesa, asciende a $13.371.100.

La secretaría a cargo, Sandra Tirado, fundamentó la compra del material advirtiendo que "se busca concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH y otras ITS en el marco de la Ley N° 23.798″.

Sandra Tirado fundamentó la compra de insumos y materiales para la ESI.

En las redes, especialmente en Twitter, comenzó un debate entre quienes entienden que se trata de un tema muy importante, y quienes creen que es menor, o que los precios son muy elevados por tratarse de penes de madera, centrando la discusión en ese ítem.

Entre ellos, Cabak, que publicó: "Ano 2021 y vamos enseñar educación sexual con un pene de madera".

El modelo recibió cientos de respuestas, divididas entre quienes lo apoyaban y los que querían discutir con él por creer que se equivocaba.

Varios usuarios expresaron que vegetales y frutas con forma de pene, como pepinos o bananas, eran más baratos, mientras que otros hablaron de los costos a largo plazo y las formas de los elementos.

Cuando un seguidor indagó cómo enseñaría a colocar preservativos, respondió: "Videos".

El mismo usuario replicó: "Horacio, hay que saber colocarlo, mujeres y hombres , en forma práctica, no solo teoria, los pibes acceden a videos fácilmente, de ahí a que lo sepan hacer".

Y Cabak prosiguió con una pregunta cambiando el foco de la discusión: "¿Y la opción es penes de madera de 1300$ ?".

Ante el debate que generó su opción de enseñar con videos, Horacio decidió borrar ese posteo.

¿Por qué Horacio Cabak se bajó de "Nosotros a la mañana?

Hace una semana, trascendió que Cabak sería parte del panel de "Nosotros a la mañana". En una entrevista reciente con DiarioShow.com, el Pollo Álvarez aclaró: "Lo de Horacio se filtró, no sé por qué ni cómo, y él iba a estar, pero no había firmado, así que no estaba confirmada su participación".

"Yo hablé con él, tenía ganas de estar, pero tiene radio a esa hora, no sé exactamente el horario, pero no pudo coordinarlo. A mí me hubiese gustado tenerlo. Él llamó y dijo que la verdad no podía, así que la mejor con él", concluyó.