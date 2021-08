Cristian U vivió un momento de mucha adrenalina en el feriado del lunes mientras paseaba por Puerto Madero. El ex participante de "Gran Hermano" se sorprendió al ver que un perro cayó en uno de los diques del lugar y no dudó en acercarse para salvar al can antes de que se ahogara.

El mediático compartió el video del momento en el que sacó al perro del agua y se lo devolvió a su dueña, que se encontraba muy nerviosa por toda la situación. "En Puerto madero se cayó un perrito al río y gracias a Dios estuvimos ahí para rescatarlo, juro que la alegría al corazón es infinita", comentó.

Cristian U asegura ser un fanático de los perros.

En diálogo con PrimiciasYa, Urrizaga narró todo el tenso episodio: “Justo estaba con mi amigo José, veníamos de comer, y veo una secuencia de gente justo antes del Puente de la Mujer. Estaba un perro nadando y estaba cansadísimo ya, un labrador viejo”.

.

"Ahí salté la baranda y empecé a dejar las cosas para tirarme al río. El perro iba para el otro lado, le empecé a gritar, y ahí pegó la vuelta vino para este lado, ya se estaba hundiendo. Llegó justo a la parte donde estaban las escaleras y con el dueño lo pudimos agarrar del collar y lo sacamos. Un metro más y ya estaba agotado el perro. No iba a dudar en tirarme, ya me había sacado todo”, agregó orgulloso el mediático.

“Cuando lo sacamos, se lo llevé a la dueña que no paraba de llorar. Son estas cosas de perrero geniales. Con mi amigo decíamos que cualquiera nos hubiéramos tirado. Con esa acción te vas con el día terminado”, cerró el mediático sobre su heróica acción.

¡Mirá el heróico momento de Cristian U al salvar un perro que se ahogaba!