La publicación de Oriana Sabatini generó un gran debate en las redes sociales. La cantante de 24 años reveló, a través de un video en el que se mostró al natural y sin retoques, que durante una década sufrió trastornos alimenticios por intentar alcanzar el cuerpo "ideal". Miles de personas agradecieron a la hija de Catherine Fulop por hablar de lo que todavía sigue siendo un tabú para una gran parte de la sociedad y la felicitaron por su valentía.

A raíz de su posteo, otras figuras de la farándula argentina también se animaron a hablar del tema y compartieron profundos mensajes. Así fue el caso de Hernán Lirio quien en una historia de su cuenta de Instagram brindó un reflexivo mensaje.

"Así soy. Cuando pase la cuarentena quizás baje algunos kilos, quizás no. Capaz retome el gym, capaz no. Pero así me quiero", expresó el conductor de Crónica HD en su posteo en el que se muestra frente al espejo y completamente desnudo.

A su vez, este lunes por la mañana Andrea Taboada se refirió a la publicación de Lirio y contó que por los estigmas sociales lo rechazaron de un trabajo: "No lo contrataron. Lo desplazaron de un trabajo por ‘gordito'".