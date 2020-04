Karina "La Princesita" revolucionó las redes sociales al compartir un divertido chat con Sol Cwirkaluk, su hija adolescente fruto de su amor con El Polaco.

La descendiente de la cantante de cumbia tropical asiste a sus clases virtuales como tantos otros jóvenes en plena pandemia del coronavirus. Sin embargo, se rehusa a realizar sus deberes ya que admite que le son tediosos.

Es por eso que la ex participante del "Súper Bailando" cuenta con un truco para que su niña haga las tareas correspondientes. A través de sus redes sociales Karina mostró un divertido chat con Sol. "Hay que criar a los hijos con mucho amor", escribió la rubia antes de publicar la conversación.

"No me gusta hacer la tarea", tipeó la joven en inglés. Por lo que su madre respondió con picardía: "You must do the homework (debés hacer la tarea) o te re cag... a palos".

