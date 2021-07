El viernes comenzó a circular el rumor acerca de un romance entre Gustavo Sofovich y Samanta Farjat. Aparecieron chats y una foto que los muestra muy juntos.

Sin embargo, al tanto de los trascendidos, el hijo de Gerardo Sofovich se manifestó en sus redes con un contundente descargo y disparó contra la mediática. En su último posteo de Instagram, el productor de "Polémica en el Bar" desmintió las versiones y aseguró: "Utilizamos falsas apariencias para ocultar nuestra auténtica personalidad, para disfrazar nuestra falta de autoestima".

En un claro mensaje hacia la ex "chica Coppola", Sofovich apuntó picante: "Si tu novio volvió con su ex… no es problema mío. Y si querías salir en TV me hubieses avisado y te invitaba a 'Polémica en el bar'. Pero no juegues con la vida de los demás. Hiciste mier... 30 años de una supuesta amistad".

"Estas máscaras nos esconden de los demás y también de nuestra auténtica identidad. Si vivimos una mentira, estamos diciendo que no podemos vivir con la verdad acerca de nosotros. Cuanto más ocultamos nuestra auténtica identidad, más dañamos nuestra autoestima", reflexionó en la descripción de un posteo que incluyó una placa y la imagen de unas cadenas rotas.

Mientras que en la foto se pude leer: "A veces tienes que renunciar a las personas no porque no te importen, sino porque tú no les importas a ellos". La información acerca del supuesto romance entre Sofovich y Farjat nació a partir de una información de Andrea Taboada en "Los Ángeles de la Mañana".

La respuesta de Samanta Farjat tras los rumores de romance con Gustavo Sofovich

Luego de que Ángel de Brito compartiera la noticia en su cuenta de Twitter la mediática le respondió: "¿Confirman Ángel? Me jodés... Pensé ya había quedado claro este tema… no está bueno esto". Luego el conductor fue contundente: "Señora Farjat, la nota fue hace 20 horas, la información la dio Andrea Taboada y la foto ¿quién la mandó? A mí, no me jodan".

Luego, Samanta explicó: "Esta es la put... foto con la dedicatoria del día del amigo, la saqué porque le trajo problemas a él… No necesito ir a un programa, de hecho me invitan y no voy".

La angelita también se metió en la polémica y expresó: "Nunca dije que la foto me la mandaste vos Samanta... que quede claro!!! Vos la subiste a tu instagram y después la sacaste. Tendrás tus razones".