Guillermina Valdés triunfó en Buenos Aires y el mundo al convertirse en top model en la década del 90. Sin embargo, no olvida sus raíces, y se entristeció por el incendio ocurrido en el casino de Necochea, ciudad en donde nació y se crió.

El casino de la ciudad balnearia de Necochea no solo es un local de apuestas, sino también un espacio que alberga un teatro, una pista de patinaje y diferentes sitios de entretenimiento y un paseo de compras. Aunque en los últimos años fue descuidado, el lugar significa mucho para residentes y turistas.

El domingo se inició un incendio feroz en el teatro Auditorium, que forma parte del complejo del casino de Necochea. Afortunadamente no hubo víctimas, pero gran parte del edificio se encuentra en ruinas, principalmente el auditorio.

En Twitter, la ahora empresaria escribió varias frases sobre el incendio con mucha tristeza: "Más allá de que no me gustan los casinos, no puedo creer que se esté prendiendo fuego ese espacio en mi querida ciudad, construcción que tiene que ver con nuestra historia y donde pase momentos increíbles porque no era solo un lugar de juego, era mucho más. Necochea hoy".

Luego describió cómo era el lugar para que su millón de seguidores conociera la importancia del lugar: "Ese espacio (llamado Casino de Necochea), tenía un teatro con una acústica increíble, una pista de patinaje, una pileta y un espacio común que no fue realmente aprovechado y mantenido en el último tiempo. Me da muchísima pena lo que está pasando".

Guillermina, conmovida por lo sucedido en su ciudad natal.

Como respuesta a los posteos de Valdés, un usuario, también vecino de la ciudad, le hizo una pregunta: "¿Te acordas Guillermina que hace como 30 años atrás desfilaste ahí para el local de Benetton? Mismo teatro donde toqué un piano de cola en público por primera vez en mi vida... tanta historia y tanta vida".

.

Sin saberlo, el hombre había mencionado un momento muy importante de la vida de la mujer de Marcelo Tinelli: "Si, mi primer trabajo, ahí", contestó.

La modelo también interactuó con sus seguidores.

Luego, Guillermina compartió los comentarios de algunos seguidores que hablaban del terrible episodio que tiene en vilo a la ciudad balnearia.