Guillermina Valdés decidió subir a su cuenta de Twitter un video en el que una adolescente -era su hija Helena- a la que no se le veía la cara tocaba la batería eléctrica. "Hija expresándose", escribió en el posteo junto con un beso. El video tuvo más de 70.000 reproducciones y la mayoría de los comentarios elogiaban el talento de la joven.

Sin embargo, también aparecieron los mensajes de quienes le preguntaban por el precio de sus expensas. Pero hubo un comentario en particular que logró que reaccionara.

"¡Perdón, pero qué privilegiado! ¡Con este frío y en short! Qué triste desigualdad, estos chicos ni por cerca imaginan lo que es el frío. Y los padres deberían remarcar eso, hay otros que ni zapatos tienen", escribió una seguidora. Y la empresaria no dudó en responderle. "No amor, tocar la batería es como una clase de gym, entrás en calor y transpirás. Casi no prendemos calefacción por varias razones que no voy a explicar por acá. Te mando un beso y que tengas una linda tarde", contestó, con mucha altura, Valdés.