Un nuevo escándalo se generó en la redes sociales y por parte de dos figuras del mundo de la pastelería: Damián "Pier"Basile y Maru Botana. Todo comenzó cuando la reconocida cocinera compartió una receta de macarrones y mostró un resultado distinto al de la foto original.

Ese detalle no pasó inadvertido y el último ganador de " Bake Off" lo resaltó en sus historias de Instagram. Indignado, compartió la imagen que publicó la conductora de 52 años: "Lo que muestra. Lo que hace en el video".

"Me parece una paparruchada que comparta esta receta así, una falta de respeto a los profesionales", sostuvo el cocinero.

"Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos", expresó sacado de sus cabales.

Además, se habló frente a cámara y declaró molesto: "No puedo creer que haya subido eso con lo que cuesta la harina de almendras y hacer macarrones. Me imagino tanta gente siguiendo esa receta y tirando la mercadería porque le va a salir mal. No puedo creer cómo esa gente tiene lugar en la tele".

¿Le responderá Maru Botana?