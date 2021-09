Nicole Neumann no tiene paz. La modelo de 41 años viajó a la Patagonia junto a su novio Manuel Urcera y sus hijas Indiana, Sienna y Allegra para disfrutar de la temporada de ski entre medio de las montañas y la nieve. Pero allí una inesperada coincidencia le causó malestar: se encontró con Micaela Álvarez Cuesta, ex novia del piloto.

El encuentro habría sido en un mercado de San Martín de Los Andes y según Rodrigo Lussich en "Intrusos" "Nicole no entendía nada". "Los insultó a los dos... Porque si ella sigue enamorada, enganchada, con él, le duele verlo con Nicole Neumann. Ella es una chica importante, de una familia conservadora de Neuquén", manifestó el periodista.



Pero aquella coincidencia entre las mujeres desencadenó otro gran problema, ¡una guerra de marcas! A través de las redes sociales los usuarios comenzaron a comparar los looks entre ambas y advirtieron que la ex del piloto se copió de Nicole.

Harta por los trascendidos, Cuesta hizo historias en su cuenta de Instagram y acusó a la ex de Fabián Cubero de hacerle perder un canje que obtuvo por ir al Sur: "Unos chicos de San Martín me pidieron que suba unas historias promocionando el local. Y una persona no muy agradable hizo que bajaran la historia porque ella después tuvo canje con ese lugar. Pidió que bajaran mis publicaciones. Eso no se hace, me parece nefasto".

Tanto Mica como Nicole dejaron ver en sus cuentas de Instagram unas capuchas muy similares para la nieve, es por ese motivo que DiarioShow.com se contactó con Pablo Díaz, el dueño de Poncho Beach, para saber si la jurado de "Los escalones del Millón" le hizo bajar sus posteos a la mediática. No obstante, desmintió a Micaela: "Nunca nos habló Nicole ni nos dijo nada, la mina no sé ni quién es. Nicole nunca nos pidió nada".

Entonces, ¿Micaela mintió o hubo una confusión?