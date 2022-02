En momentos cruciales de la historia, las redes sociales monitorean en tiempo real lo que sucede y los pensamientos de los ciudadanos al respecto. Nadie puede estar ajeno a la guerra que se desató entre Rusia y Ucrania, debido a los numerosos análisis, fotografías y videos publicados online.

Sin embargo, no se esperaba que Flavia Palmiero hiciera un análisis sobre el conflicto y menos que conectara este evento con la llegada de las vacunas Sputnik-V a la Argentina, a las que llamó "Grano de pus".

"¿Ahora se entiende el porqué de la vacuna rusa? Digo, el porque no", comenzó la ex conductora, sin dejar en claro a lo que se estaba refiriendo. "Ah, todos los 'fanatiquitos' de la Sputnik vienen en patota. El texto tiene que ver con algo más profundo, que sin dudas no lo entienden (sic). Europa sí, por eso no permitía que entres con esa vacuna, al igual que USA", continuó.

Cambiando rotundamente de tema y eliminando los tuits, Palmiero siguió escribiendo sobre el tema: "Investiguen qué pasa con el gas en Europa y qué relación tiene con esta guerra la venta de gas. De onda. Se los tiro".

Por último, cerró: "Es increíble cómo funcionan frente al grano de pus".

Los curiosos tuits de Flavia Palmiero.

Los memes sobre los tuits de Flavia Palmiero

Todos los temas de actualidad se abordan con memes en las redes sociales y la forma de pensar de Palmiero no quedó excluida.

