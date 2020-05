La cuarentena obligatoria, que ahora se extendió hasta el próximo 24 de mayo para prevenir la propagación del coronavirus, obligó a varias figuras de la farándula argentina a rebuscarselas para pasar el tiempo en el hogar.

Una de ella es Griselda Siciliani, quien ahora se animó a participar de transmisiones en vivo en Instagram. Hace unos días realizó uno junto a Darío Barassi, ambos interpretando los personajes que hicieron en "Educando a Nina", por la vuelta de la tira a la pantalla de Telefé.

Sin embargo, ahora fue por más y se sumó a una charla con su colega y amiga, Jorgelina Aruzzi. En conversación con "Jacky", uno de los personajes de Aruzzi, Siciliani explicó que en este momento no tiene ninguna relación estable. Pícara, confesó que tampoco tiene a nadie con quien pueda llegar a intimar de forma virtual.

.

“¿Vos tenés sexo virtual?”, le consultó Aruzzi sin filtro. “No, no he tenido, Jacky. Alguna vez, alguna cosa... Pero no en la cuarentena. ¡No tengo con quién!”, lamentó Grisel.

Acto seguido, Jorgelina expresó: “¡Claro! ¿Qué vas a mandar la foto a un grupo de WhatsApp? ¿Para qué?”. Aunque luego insistió: “¿Pero has mandado fotos así, livianita de ropa?”. A lo que Griselda admitió: “Si, he mandando en alguna oportunidad”.

Es sabido que este tipo de prácticas íntimas puede acarrear un serio peligro. Hay muchos ejemplos de famosos a los que les han filtrado fotos muy comprometedoras. Por eso, Aruzzi le aclaró: “¡Nunca la cara (en la foto)!”. Por su parte, Griselda justificó: “Bueno, alguna vez, si confiás en la persona a la que se lo estás mandando...”. Para cerrar, Jorgelina lanzó: “Y ahí cag...”.

.

En otro tramo de la charla, Jorgelina le preguntó a Griselda si alguna vez se había enamorado de un compañero de trabajo. “Me pasó con el padre de la nena”, dijo en referencia a Adrián Suar, con quien tuvo a su hija Margarita.

Y agregó: “Fue más raro, no fue tan clásico como ese enamoramiento de los compañeros de una ficción”. Al respecto, Aruzzi acotó: “O sea, no arrancó con una calentura, digamos”. “Arrancó más como una amistad, nos reíamos mucho... Y después, al tiempo, nos dimos cuenta de que había algo más que eso. Que, obviamente, era la calentura”, destacó Siciliani.

.

Por último, le recordó una pregunta que Ángel de Brito le hizo en el Bailando, cuando le habían llegado rumores de que tenía una relación con Ezequiel Pocho Lavezzi. “Muy feo lo que te hicieron ahí. A ese muchacho no le importaba si vos bailabas bien o mal, a él le importaba con quién habías estado. Te preguntó por alguien de un equipo de fútbol...”, le dijo.

“Es verdad, en el primer programa me tiró una pregunta fuerte Ángel, pero él es así. Yo sabía que por ahí me iban a preguntar esas cosas. Pero, igual, logró sorprenderme”, manifestó la protagonista de "Educando a Nina". Para rematar, Aruzzi deslizó: “¡Te sorprendió porque esa información no la tenía mucha gente!”.