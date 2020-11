Hace unos días en " MasterChef Celebrity" sorprendió la ausencia de Leticia Siciliani y preocupó a los televidentes ya que Santiago del Moro explicó que se debió a un problema de salud.

A partir de ese momento, en las redes se generó mucha especulación sobre el motivo por el cual la actriz se ausentó más de una vez al reality y no tuvo reemplazo, como si sucedió con Vicky Xipolitakis y El Polaco, quienes tuvieron coronavirus.

Y si bien Leticia prefería mantenerlo en su privacidad, la joven se cansó de las críticas y los mensajes de los usuarios que querían saber qué había pasado y reveló en su cuenta de Twitter: "Para que se deje de especular y bardear, la realidad fue que llegué a grabar y tuve una hemorragia muy fuerte. Por suerte, la producción estuvo conmigo y mis compañeros también. Me hubiera encantado tener un reemplazo, pero paso todo ahí en el momento. Muchas gracias a todos".

.

Minutos después, Griselda se mostró disconforme con el accionar de su hermana y sostuvo que no debía dar explicaciones: "La salud debería ser un límite, un espacio de intimidad donde decir 'no quiero comentar lo que me pasó' sea suficiente. Te amo hermana, sos pura luz", escribió la ex pareja de Adrián Suar, furiosa en su red social.