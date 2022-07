Una maestra de Campana está en el centro de la polémica luego de presentarse al casting de " Gran Hermano" y decir que vende fotos y contenido erótico, mientras se encuentra de licencia de su trabajo educativo.

.

Miguelina Fredes Sarasola se filmó con su celular y compartió su casting en su cuenta de Tik Tok. Sin embargo, el video llegó a oídos de los padres del curso que tiene a su cargo y los indignó. Sucede que la joven está "de licencia por un trastorno límite de la personalidad".

El certificado que presentó indicó que tiene "inestabilidad emocional, gran ansiedad general y episodios depresivos", con tratamiento desde 2017. Sin embargo, en su video de presentación no hace alusión a la enfermedad ni que se está ausentando a su trabajo.

Miguelina Fredes Sarasola, la maestra de la polémica.

Los padres de los alumnos de Fredes están furiosos. "Empezaron a dar clases la directora, la secretaria y otras maestras. Incluso llenaban sus horarios con clases de inglés y música. Lo más grave es que venía de otra escuela en donde había hecho algo parecido. Pero no cruzaron sus antecedentes y le permitieron hacerse cargo de este curso", indicó un padre a TN.

Con respecto a vender contenido erótico, el hombre indicó: "Que haga lo que quiera con su vida privada, pero si trasciende y ella la hace pública pasa a ser incompatible con la docencia. Mi hija de 8 la vio el primer día de clases y cuando volvió. En total estuvo una semana. Pero en las redes publica todos los días".

En un descargo, Miguelina se defendió de las acusaciones. "Soy titular, sí, pero dejó de hacerme feliz esta presión. Tanta preocupación. Yo no soy de las docentes que andan a los gritos, no podía. Me cuesta mucho esa parte".

"No voy a volver a trabajar con chicos. Estudié Licenciatura en Educación (en la Universidad Siglo XXI) para dar clases con adultos. Los adultos saben lo que tienen que hacer. Los niños son un amor, pero están los padres detrás y cuestionan todo", agregó.

Con respecto a su otro trabajo, dijo: "Si me saco fotos, las subo a redes sociales o las vendo es tema mío. Es un tema personal. No entiendo por qué piden que renuncie. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones".