Varada desde Miami, Yanina Latorre no deja de hacer públicas sus opiniones en contra de las diferentes restricciones para ingresar a la Argentina por la pandemia de coronavirus.

Sin ir más lejos, en las últimas horas la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" protagonizó un fuerte escándalo por una de sus desafortunadas declaraciones que despertaron mucha repercusión.

.

"El problema no es los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte, es la verdad, chicos", soltó para criticar las medidas que regulan el arribo de vuelos al país.

Mirá la escandalosa declaración de Yanina Latorre contra la gente humilde

Graciela Alfano no tardó en reaccionar contra su eterna rival y disparó picante a través de Twitter. La ex vedette recordó también el confuso episodio cuando su hija, Lola Latorre, fue demorada a la salida de una fiesta clandestina en Mercedes.

"La misma persona que dejó ir a su hija a una fiesta clandestina es la que dice que va a cumplir la cuarentena. No me hagan reír que me despeino", soltó ácida y cerró el posteo con varios emojis de cotorras con los que suele hacer referencia a la panelista.

La misma persona que dejó ir a su hija a una fiesta clandestina es la que dice que va a cumplir la cuarentena.

No me hagan reír que me despeino.

���������������������������� — Graciela Alfano (@iconoalfano) July 14, 2021

A fines de 2020 cuando aún regían los duros períodos de aislamiento obligatorio por la primera ola de coronavirus, Lola quedó implicada en un caso policial al ser demorada a la salida de una multitudinaria fiesta de jóvenes en un domicilio privado.

Si bien la influencer aseguró que en realidad no había asistido al encuentro sino que solo fue sobre el final a buscar a una de sus amigas, sus explicaciones no quedaron del todo claras y generó indignación.