La buena onda entre Graciela Alfano y los conductores de "Socios del Espectáculo", Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, llegó a su fin después de que la artista renunciara inesperadamente a su trabajo como panelista y lo anunciara en el programa de Cármen Barbieri, "Mañanísima".

Si bien el motivo principal detrás de su dimisión fue la "incomodidad de Pallares" y que había ocasiones en los que "ni la miraban", el escándalo subió de nivel en la mañana del miércoles cuando Alfano hizo un picante posteo en su cuenta de Twitter.

"Es siempre bueno saber cómo llega uno a la silla que ocupa. Respetar ese lugar es respetarse uno mismo. Y bajo ninguna circunstancia, tolerar destratos, faltas de respeto y faltas de profesionalidad", escribió la figura a través de Twitter.

A raíz del escándalo, PrimiciasYa se comunicó con la diva, quien no dudó en contestar: "Después del aire de ayer, los directivos y yo coincidimos en que ya no tenía sentido ir, todo bien con el canal. Pablito me llamó desde Miami y Coco es como de la familia. Me enviaron un presente hermoso. Y con Pallares no hay nada personal. Haciendo periodismo de investigación con flow, notas su incomodidad y mi incomodidad relegada al papel de ´clac´. No va".

"Ya en el aire, cuando dije que me sentí destratada, me dijeron que no era su intención, se disculparon y ya está. Pero yo llego a ocupar esa silla con una trayectoria y contratada por un canal, no para hacer panelismo ni periodismo sino para hacer el paso de comedia y el show que me caracteriza. Para hacer de Graciela Alfano", agregó.

"Son los conductores los que, con profesionalismo deben ver cómo usar las herramientas a su disposición, al tener en este caso a una estrella sentada allí, para optimizar el rendimiento del programa. Y si el conductor sufre con los dichos mios, mal puede usarlos a favor del programa", recalcó sobre el errado trabajo de los periodistas de espectáculos.

Y cerró al referirse a la posibilidad de reincorporarse a "LAM" como angelita: "Puedo ir de invitada, pero panelista no. Hay otros proyectos que estamos viendo en este momento, mi mirada está ahí".

