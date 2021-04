En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus y la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en el país, Graciela Alfano recibió la primera dosis y compartió su emoción en las redes sociales.

"Me vacuné en mi país. Rápido, indoloro y seguro. Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad. ¡Vacunate, un paso más cerca!", escribió convencida en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no pudo con su genio y opinó sobre la vacunación de ciertas figuras de la farándula argentina en el exterior. Puntualmente, la ex vedette retuiteó una serie de mensajes donde se criticaba a Susana Giménez, quien tomó la decisión de esperar la vacuna en Uruguay, y a Yanina Latorre, quien adelantó que se dará la primera dosis en Miami.

Firme en sus convicciones, Graciela Alfano visitó el programa de Marcela Coronel, "Mientras Tanto", donde se refirió a la decisión de la diva de los teléfonos: “Yo no quiero pegarle a nadie, porque si no me estoy traicionando a mi misma. Si Susana considera que eso es lo que debe hacer es su decisión, y deberá afrontar las consecuencias. Me refiero a mí, y el que le quepa, curiosamente, se puso el sayo. Creo que borró que estaba muy cómoda allá, bueno, le deseamos lo mejor. Me causa gracia, no me estoy burlando de ella, sinceramente me da risa, no entiendo cuál sería la diferencia entre vacunarse acá o allá. Las vacunas son iguales. Tienen la misma efectividad, si hubiese estado acá ya la habrían vacunado según su franja etaria”, cerró pícara.