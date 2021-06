En medio de la segunda ola de contagios, Yanina Latorre decidió viajar a Miami junto a su familia para vacunarse contra el coronavirus y luego disfrutar de unos días de vacaciones.

Pero durante su viaje se anunciaron nuevas restricciones para el ingreso a la Argentina por lo que su vuelta al país podría verse afectada. Al tanto de las disposiciones del Gobierno, la panelista estalló de furia y cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández.

¿Por qué no me chupan la que no tengo? ¿Y ahora Alberto pretende que cuando llegue yo que la gente vaya a hoteles a hacer la cuarentena? ¿Qué se piensa? ¿Qué se cree? ¡Es anticonstitucional! ¿Cómo voy a ir a pagarme un hotel? Ni aunque me sobre, ni que tenga y ni aunque me lo regalen", disparó en sus redes sobre la medida que estipula un tope de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país y la cuarentena obligatoria de diez días.

Tras sus dichos Graciela Alfano salió al ataque. La ex vedette y la periodista no tienen buena relación después de un picante cruce en "Los Ángeles de la Mañana".

La actriz no dejó pasar la furia de Latorre para burlarse de sus comentarios y a través de Twitter le dedicó varios polémicos posteos. "Con poner las restricciones para cacatúas, ya nos salvábamos!", comenzó ácida.

Y disparó: "¿Se acuerdan cuando la cacatúa le escribía por WhatsApp (a Alberto Fernández) para tener libre circulación por la ciudad? Ahora ni en el país la quieren. Nadie puede tomar en serio a este personaje, fiscal de camas y jueza de las vidas de otros... Un payaso que está para que nos riamos a carcajadas".

Luego aclaró en tono irónico: "Le deseo lo mejor a nuestra compatriota cotorra Qué haga una carrera hermosa de acuerdo con sus increíbles capacidades en Miami y que no regrese a este país que tanto la hace sufrir. Por su bien. Sobre todo por el nuestro!". Y cerró: "Ley del Karma, te pido una sola cosa: Qué todo vuelva menos la cacatúa!!!".

