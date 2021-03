Después de la multitudinaria marcha del #8m por el Día Internacional de la Mujer, Viviana Canosa fue objeto de controversia después de afirmar que "los hombres también sufren" y que se siente libre tras haberle hecho frente a muchos poderosos.

"No hace falta ser madre para parir, vos te vas pariendo a vos mismo. Cuando vos te vas pariendo la que se empodera sos vos. Yo no necesito que ningún presidente, ninguna ministra, ni ningún compañero de cualquier color me empodere, yo me empodero porque me siento libre", comenzó la conductora en A24.

La conductora suele ser criticada por protagonizar controversiales momentos en la televisión argentina

"Las mujeres sufrimos violencia y desigualdad", sumó Rosario Ayerdi, pero Canosa retrucó: "Los hombres también sufren". "¿Vos creés que los hombres no sufren? Porque sino estamos como que somos siempre las víctimas de todo. Yo no me siento víctima. Las mujeres no somos siempre las víctimas", cuestionó la rubia, al tiempo que tanto la periodista como Luis Novaresio hicieron silencio.

Ante su comportamiento, Canosa sostuvo: "Hicieron un silencio de un segundo...". Ayerdi no quedó atrás y sumó: "Hay una víctima de femicidio por día", a lo que la conductora contestó: "¿Y cuántos hombres mueren?". "Muchísimos menos", argumentó Rosario, pero la rubia no quedó atrás y cerró: "No creo que sea así".

El actor criticó a Viviana Canosa en las redes.

Frente al enfrentamiento de las mujeres, Gonzalo Heredia manifestó su opinión y apuntó contra la conductora de A24 al referirse al silencio de los periodistas: "Creo que lo peor del video es cuando ella dice 'no, hicieron un silencio de un segundo...' creyendo que con lo que acaba de decir los dejó mudos y no se da cuenta de que es el silencio que te causa al vergüenza ajena".

Creo q lo peor del video es cuando ella dice” no...hicieron un silencio de un segundo” creyendo q con lo que acaba de decir los dejó mudxs y no se da cuenta de que es el silencio q te causa la vergüenza ajena. — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) March 9, 2021

