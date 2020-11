Gimena Accardi y la China Suárez se conocieron en la época de "Casi Ángeles" y desde entonces forjaron una sólida amistad. Sin embargo, un trágico episodio marcó a fuego su amistad y obligó a ponerle una pausa a su vínculo. En 2016 falleció Santiago, hermano de Nico Vázquez, y en uno de los momentos más difíciles para la pareja, ella no estuvo presente.

La completa ausencia de la China decepcionó particularmente a Gimena y la llevó a tomar completa distancia de su amiga. Incluso en su momento hizo público su enojo con ella por no haber estado presente ni escribirle tras la pérdida de Santiago.

.

De todos modos, el tiempo pasó y las actrices pudieron recomponer su relación. Juariu fue la primera en descubrir que se empezaron a seguir en Instagram y fue la propia Accardi la que confirmó la sospecha al comentarle una de las publicaciones de la China.

Pero ahora se sumó la palabra de la ex "Separadas" sobre su reconciliación con la pareja de Benjamín Vicuña. "Con la China está todo súper bien, pero hace un montón. Nos adoramos, nos queremos mucho. Estuvimos distanciadas un tiempo, pero después en privado hablamos mil veces, nos encontramos en miles de eventos, nos abrazamos, hablamos de Rufi y de los chicos, ella me pregunta cosas mías. Estamos en contacto, pasa que no lo hago público, no es que me sacó una foto y la subo. Pero está todo súper bien", declaró convencida ante la pregunta de una seguidora durante una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram.