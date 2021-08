Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, hicieron un descargo después de que la Justicia rechazó la denuncia que le iniciaron a Matías Morla por la explotación de las marcas del Diez.

El sábado se dio a conocer que la Cámara del Crimen había autorizado al abogado a usar la imagen de Diego Maradona, luego de que el juez desestimara la denuncia por defraudación que presentaron Dalma y Gianinna Maradona por el uso de las marcas del Diez. Ahora ellas rompieron el silencio.

A través de un comunicado que pusieron en sus redes sociales, las hijas del ex futbolista se despacharon contra el abogado y amigo de su padre. Aseguraron que su empresa Sattvica, de Morla, "no es más que un sello de goma o una sociedad de cartón que tiene junto a su cuñado Cristian Maximiliano Pomargo".

El comunicado llega luego de que la Sala IV revocó la decisión de primera instancia y autorizó la explotación de la marca Maradona y consideró que la medida fue "prematura" mientras continúa la investigación por defraudación.

El texto

"Denunciamos penalmente a Matías Edgardo Morla porque, como su abogado y apoderado, entendemos que claramente habría defraudado a nuestro padre al sustraerle de su patrimonio sus marcas, incorporándolas al suyo a través de una persona jurídica interpuesta, Sattvica SA (sociedad que en 7 años realizó sólo 2 facturas válidas y una anulada), que no es más que un sello de goma o una sociedad de cartón que tiene junto a su cuñado Cristian Maximiliano Pomargo".

"Nuestros abogados en esa causa penal, que es la Nº11.155/2021 del Juzgado de Instrucción Nº43, lograron que se dictara una medida cautelar (prohibición de innovar y de contratar) que le impedía a Morla usufructuar de cualquier modo las marcas Maradona en cualquier país del mundo. El fallo de la Cámara del Crimen de ayer fue dividido. Uno de los jueces votó por ratificar la medida cautelar, aunque modificándola por una menos severa: la anotación de litis, que no significa una prohibición directa de usufructuar sino una advertencia para el tercero que decida contratar con Sattvica SA (o sea, Morla), para que sepa que existe un conflicto judicial y entonces deba hacerse cargo de las consecuencias de sus actos".

"Los otros dos jueces opinaron que la medida era prematura porque todavía no se convocó a Morla a indagatoria, es decir que aún no está formalmente acusado por el delito que habría cometido. Es decir, ningún juez ha dicho que Morla tiene las marcas de nuestro padre de manera legítima y definitiva como así tampoco que nosotras no tenemos razón en nuestro reclamo. Sólo se ha resuelto que por el momento los hechos que denunciamos tienen que seguir siendo investigados con más profundidad antes de poder dictarse".

.

"Es por ello que seguiremos trabajando junto a nuestros abogados para que el ex apoderado de quien fuera nuestro padre, más temprano que tarde se siente en el banquillo de los acusados de la sede judicial (y no de las sedes televisivas), junto a todo aquel que le preste colaboración o intente sacar algún beneficio o provecho del producto de los delitos que Morla habría cometido en tal sentido".