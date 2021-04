En medio de la investigación judicial por la muerte de Diego Maradona y a cuatro meses de su deceso, Matías Morla rompió el silencio y regresó a los medios para contar su versión de los hechos y describir los últimos meses de vida del ídolo del fútbol.

El abogado es una de las personalidades implicadas en la causa y es acusado de manera pública como uno de los responsables del fallecimiento del Diez. Pero en una entrevista con Jorge Rial en "TV Nostra" no se hizo cargo de las acusaciones en su contra y disparó hacia el entorno de Maradona.

.

"A Claudia, Diego ni la atendía. La llamaba ladrona. Sobre Gianinna... la relación era otra pero ese cumpleaños que ella cuenta que vio a su papá acostado en su vómito... vino con Daniel Osvaldo y tampoco llamó a un médico. Y con Dalma, la relación era tensa. Cada dos minutos le pedía plata", aseguró sobre Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona.

Enterada de sus polémicas declaraciones, Gianinna no tardó en reaccionar y respondió a los dichos de Morla a través de sus redes sociales. Para desmentir la versión de una mala relación entre sus padres, la empresaria compartió una foto de hace un año donde se puede ver a los cuatro muy unidos.

La imagen es una captura de pantalla de una videollamada entre Claudia, Diego y sus hijas en el día del cumpleaños de Dalma y todos le tiran besos a la cámara. "Si esto es odiar, que me odien para siempre. La unión hace la fuerza y eso se siente, no se explica. Los que carecen de amor verdadero no lo entienden", manifestó contra el letrado.