Cada vez suenan más fuertes los rumores de romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. La periodista Vicky Braier, conocida en las redes sociales como "Juariu", mostró que el ex de Jimena Barón cenó junto a la hija del "Diez" y su madre, Claudia Villafañe, unos ricos ñoquis hechos por la empresaria. Además, adelantó que harían una escapada romántica a la Patagonia y allí confirmarían su relación.

En medio de la repercusiones que generó la información de la panelista, Daniel fue descubierto por curiosos en el bar "La Vizcaína", en Bolivar, junto a Gianinna. Luego, el músico se dirigió a San Martín de los Andes para tocar en un lugar con su banda "Barrio viejo" y allí se lo vio con la joven.

Si bien ellos aún no blanquearon su relación, no hay dudas de que están juntos ya que la diseñadora compartió una imagen en el recital de Osvaldo y él replicó el posteo en su cuenta de Instagram. Según habían informado en "Hay que ver", los tortolitos pasarán el fin de semana largo en el Sur del país y allí subirían fotos juntos para terminar con el misterio.

Cabe destacar que horas antes de mostrarse en el show de su amor, Gianinna publicó un llamativo posteo haciendo referencia a las críticas que recibe por estar con la ex pareja de Jimena. "A veces no me importa mi opinión, imaginate la tuya", decía la frase que subió a su red social.