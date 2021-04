Los rumores de romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo fueron confirmados por los propios protagonistas de la historia. La hija del Diez se fue de viaje a San Martín de los Andes con el músico y su hijo e impactó a sus seguidores al compartir las imágenes de su estadía en las redes sociales.

Pero el blanqueo de la unión entre las figuras desencadenó los comentarios de cientos de personas. Si bien algunos apoyaron el amor, otros lo repudiaron y lo hicieron saber. Sin embargo, eso a la hija de Claudia Villafañe no le importó y lo hizo saber.

A través de sus historias de Instagram, la mediática compartió: "A veces no me importa mi opinión... Imaginate la tuya".

.

Mientras que en otro posteo publicó: "La envidia virtual existe. ¿Sabés la de gente que quisiera vivir tu vida? (…) Lo que no se compa es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las bolas a nadie (…) Por más que sean redes sociales, la envidia se les nota. Y aunque no tengas nada, tu brillo opaca a la gilada. Dejalos, no están perdidos, se metieron por el camino equivocado".

Por su parte, los tortolitos se mostraron en un mural de Diego Maradona y expresaron su amor por el ídolo mundial del fútbol. "Mi vida entera", escribió Gianinna, mientras que Osvaldo manifestó: "Te amo".