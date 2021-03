Desde que murió Diego Maradona el 25 de noviembre pasado, los conflictos familiares, en su mayoría, quedaron de lado. En especial los problemas legales con Claudia Villafañe, quien demostró estar siempre al lado de sus hijas e incluso demostró su lealtad al hacerse cargo del velatorio de su expareja.

Para honrar a sus padres y recordar al Diez, Gianinna Maradona compartió un dulce posteo junto a un reflexivo texto en sus redes sociales con una postal retro donde se lo ve al exfutbolista y la empresaria juntos.

"¿De dónde venimos? Yo, de estos dos gigantes... Que hicieron de mi lo que pudieron y yo, a su vez, lo que pude conmigo misma. ¿Bien o mal? La verdad es que no tengo idea de quién juzga a quién. Lo normal o lo que no es TANTO. Según quién y cuándo. Parámetros con los que yo no juego, no cuento. Ni idea", reflexionó en su publicación.

Y agregó convencida: "Vi de todo en mis 31 años y cada día me siento mas orgullosa de los padres que elegí. Y de lo que vamos a ser para siempre".

"Gracias por enseñarme lo que sí, lo que no; gracias por marcarme a fuego. Mi gran confidente y la bruja más buena del universo; mi motor y mi base. Gracias por ser los mejores del mundo entero para mi. Nos extraño desde siempre y para siempre", concluyó emocionada.