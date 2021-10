Hace unos días atrás, cuando Mavys Álvarez tomó el coraje de hablar, reveló lo que vivió al lado de Diego Maradona. Tras la repercusión que tuvieron sus dichos, su familia salió a defenderlo. A pesar de eso, su nieto mayor, se enteró de lo sucedido y su madre tuvo que explicárselo.

En un posteo que subió Giannina Maradona en sus redes sociales, contó lo difícil que fue para ella tener que contarle el lado oscuro de la vida de su padre. "Siempre a la par. Me enseñás cada día un poco más. Nuestras charlas, contarte la cruel realidad es lo que más me cuesta pero lo que más me alivia. No voy a poder controlar nunca lo que puedan llegar a decirte o lo que puedas llegar a leer pero si vos sabes y yo lo sé todo está bien", escribió en su cuenta de Instagram.

Claudia Villafañe llamó al periodista que realizó la entrevista y le agradeció, irónicamente, "MasterChef Celebrity", explicó que revelarle la verdad a su hijo, la alivia. Cuando todo salió a la luz,llamó al periodista que realizó la entrevista y le agradeció, irónicamente, sus dichos ya que ahora le tendía que explicar todo a su nieto de tan solo 12 años. Además, la hija menor de Maradona y de la exparticipante de

.

"Hablarte me hace fuerte, mirarte me alivia el dolor del pecho, me destrabás el nudito de la garganta", continuó escribiendo. También hizo referencia la repercusión mundial que está teniendo el caso: "Hay gente que por plata mata, que no les importa el sufrimiento del otro, se llenan la boca hablando de empatizar y están lejos de hacerlo. No repara, solo daña. Juzga. Señala. Personas que cuentan cosas que nunca vivieron ni van a vivir. Personas que viven contando la vida privada de quien nunca conocieron. Engañan. Escupen para arriba".

.

.

Para finalizar su desahogo reflexionó: "Le pido al cielo que tus ojos sigan brillando cuando hablas del Babu, que lo sigas amando con cada célula de tu cuerpo cuando lo recordamos. Su mejor versión te la quedaste vos para siempre en tu corazón y eso si es tan tuyo que a muchos les jode. Vivir mientras podamos hacerlo, estamos de paso!". Al publicar el posteo, su madre, le comentó y le dedicó unas palabras de aliento por el difícil momento que están atravesando.